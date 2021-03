(Di lunedì 22 marzo 2021) "Macché troppo giovani, quando penso a Charles Leclerc e Carlos Sainz mi viene in mente la canzone di Celentano "Siamo lapiùdel". Jean, il più ferrarista degli ex ferraristi,...

Advertising

EstebBeltramino : Alesi: 'Rossa sul velluto: i 'Carletti' la coppia del mondo più bella' #motori #automobilismo - Gazzetta_it : Intervista a # Alesi: 'Rossa sul velluto: i ‘Carletti’ la coppia del mondo più bella' -

Ultime Notizie dalla rete : Alesi Rossa

La Gazzetta dello Sport

Jean, il più ferrarista degli ex ferraristi, non ha nessuna cautela quando parla della nuovadei Carletti. Ne è entusiasta e non lo nasconde: "Il fatto è che mi piace da impazzire Charles ...... alla quale parteciparono sei scuderie compresa l'italiana Life che schierava unamonoposto ... perché al quarto posto si classificò la Tyrrell del giovane oriundo Jean, fresco campione ...Negli anni recenti Hulkenberg aveva riportato in F1 il numero 27, icona per i tifosi della Ferrari. Il primo a usarlo fu Ickx nel 1963, poi l’epopea di Gilles, gli 80 GP di Alboreto e l’ultima volta d ...Il campionato del mondo di Formula 1 del 1990 venne inaugurato, dagli Stati Uniti d'America, l'11 marzo a Phoenix, nel locale circuito cittadino. La gara fu m ...