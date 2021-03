Alena Seredova festeggia il secondo compleanno in casa (Foto) (Di lunedì 22 marzo 2021) Anche per Alena Seredova un altro compleanno da festeggiare in casa e senza amici per colpa di questa maledetta pandemia. Alcune Foto pubblicate dalla festeggiata mostrano il compleanno in cucina, momenti semplici e dolci ma quest’anno c’è anche la piccola Vivienne Charlotte. Lo scorso anno Alena Seredova aveva un gran pancione, ieri invece nella sua casa di Torino c’era gli amori della sua vita. Alessandro Nasi e la piccola Vivienne, che è la sua Fotocopia, ma ovviamente a festeggiare la mamma anche David Lee e Louis Thomas, i figli nati dal matrimonio con Gigi Buffon. Un pomeriggio bellissimo per l’ex modella che ha seguito i suoi ragazzi nell’arrampicata sulle ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 22 marzo 2021) Anche perun altrodare ine senza amici per colpa di questa maledetta pandemia. Alcunepubblicate dallata mostrano ilin cucina, momenti semplici e dolci ma quest’anno c’è anche la piccola Vivienne Charlotte. Lo scorso annoaveva un gran pancione, ieri invece nella suadi Torino c’era gli amori della sua vita. Alessandro Nasi e la piccola Vivienne, che è la suacopia, ma ovviamente are la mamma anche David Lee e Louis Thomas, i figli nati dal matrimonio con Gigi Buffon. Un pomeriggio bellissimo per l’ex modella che ha seguito i suoi ragazzi nell’arrampicata sulle ...

Ultime Notizie dalla rete : Alena Seredova Per Alena Seredova un compleanno d'amore in cucina Tantissimi auguri social, una cascata di fiori di ogni tipo e colore e moltissimo affetto. Alena Seredova ha festeggiato il compleanno a Torino, nella sua casa, circondata dall'amore del compagno Alessandro Nasi e dai figli David Lee e Louis Thomas Buffon e dalla terzogenita Vivienne ...

Il compleanno di Alena Seredova e gli altri gossip del weekend "Ci ho messo un po' di tempo ma adesso sono serena". Rispondendo ai suoi fan su Instagram, Alena Seredova si è aperta e con sincerità ha risposto a tante loro domande, alcune in particolare sulle difficoltà di dimenticare una relazione finita. È la serenità della sua famiglia al centro del ...

