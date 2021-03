Alberi di Pasqua fai da te: 20 idee per fare degli alberi pasquali con semplici rami (Di lunedì 22 marzo 2021) Con l’arrivo della Santa Pasqua, potete realizzare degli alberi di Pasquali, perfetti per decorare la vostra casa. Utilizzando come base dei rami naturali, divertitevi a sbizzarrivi con le decorazioni. Lasciate spazio alla vostra fantasia ed otterrete, un risultato sorprendete. Ecco qualche idea a cui ispirarvi. 1.Albero di Pasqua di pulcini Questa è un’idea stravagante per realizzare un albero di Pasqua che prevede di raccogliere dei rami ed incollarci sopra tanti piccoli pulcini gialli, usando della colla a caldo. Il risultato sarà davvero sorprendente. Fonte immagine Fonte immagine 2.Un albero di fiori gialli Per decorare un albero di Pasqua, potete utilizzare dei fiori gialli freschi. Doneranno un tocco di ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 22 marzo 2021) Con l’arrivo della Santa, potete realizzaredili, perfetti per decorare la vostra casa. Utilizzando come base deinaturali, divertitevi a sbizzarrivi con le decorazioni. Lasciate spazio alla vostra fantasia ed otterrete, un risultato sorprendete. Ecco qualche idea a cui ispirarvi. 1.Albero didi pulcini Questa è un’idea stravagante per realizzare un albero diche prevede di raccogliere deied incollarci sopra tanti piccoli pulcini gialli, usando della colla a caldo. Il risultato sarà davvero sorprendente. Fonte immagine Fonte immagine 2.Un albero di fiori gialli Per decorare un albero di, potete utilizzare dei fiori gialli freschi. Doneranno un tocco di ...

