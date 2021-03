Al via il Campionato Italiano Enduro Major: buoni risultati per la Scuderia Norelli (Di lunedì 22 marzo 2021) Nel fine settimana scorso ha preso il via il Campionato Italiano Enduro Major con la disputa della 1ª delle 5 prove in calendario per la stagione 2021, sempre che la pandemia ne consenta il regolare svolgimento. Al primo impegno agonistico, disputato domenica a Graffignano (Viterbo), i 2 piloti della Scuderia Norelli presenti in gara, entrambi Campioni Italiani in carica, hanno conseguito buoni risultati. Nella classe Veteran 2 Tempi Davide Marangoni, su KTM 300 cc 2T, ha conquistato il 2° posto, mentre nella classe Expert 300 Carmelo Mazzoleni, su KTM 300 cc 2T, ha concluso al 3° posto. Il prossimo impegno del Campionato Italiano Enduro Major è previsto per il 24 maggio a Montecalvo ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 22 marzo 2021) Nel fine settimana scorso ha preso il via ilcon la disputa della 1ª delle 5 prove in calendario per la stagione 2021, sempre che la pandemia ne consenta il regolare svolgimento. Al primo impegno agonistico, disputato domenica a Graffignano (Viterbo), i 2 piloti dellapresenti in gara, entrambi Campioni Italiani in carica, hanno conseguito. Nella classe Veteran 2 Tempi Davide Marangoni, su KTM 300 cc 2T, ha conquistato il 2° posto, mentre nella classe Expert 300 Carmelo Mazzoleni, su KTM 300 cc 2T, ha concluso al 3° posto. Il prossimo impegno delè previsto per il 24 maggio a Montecalvo ...

Advertising

alezecchinelli : @aleaus81 @gieffea Io penso che Fonseca, buon tecnico, come Benitez non sia adeguato al campionato italiano. Non pr… - _lucadestefano_ : Piccolo pensiero rivolto alla #SerieA: il campionato è nato già falsato di suo; se poi ci mettiamo in aggiunta un r… - Daniele20052013 : Roma piccola con le grandi: persi 24 punti su 27 negli scontri diretti - Daniele20052013 : Keita: «La Sampdoria è tornata. Vittoria per i tifosi» - Daniele20052013 : Commisso: «Fiorentina pari al Milan. Meritavamo di più» -