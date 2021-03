Agriturismi | potranno fare servizio mensa durante l' emergenza Covid

(Di lunedì 22 marzo 2021) Milano - Via libera al "" per glilombardi , checosì rifornire aziende e altre attività. Per molte strutture, che stanno soffrendo pesanti perdite a causa di ...

Confagri_Mn : #Agriturismi: da @RegLombardia ok al servizio mensa «Le strutture potranno stringere convenzioni con le aziende del… -

IL GIORNO

Milano - Via libera al "servizio mensa" per glilombardi , checosì rifornire aziende e altre attività. Per molte strutture, che stanno soffrendo pesanti perdite a causa di chiusure e limitazioni disposte per cercare di ......i mercati di Campagna Amicacontinuare a svolgersi. Continueranno pertanto a svolgersi i mercati di generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici. LA RISTORAZIONE E GLI...Senza regioni bianche o gialle in tutta Italia è infatti vietato il servizio al tavolo e al bancone nei 360mila bar, ristoranti, pizzerie ed agriturismi in tutta Italia con un perdita stimata in circa ...Fornitura di piatti pronti ad aziende e altre attività. C'è l'ok della Regione Lombardia dopo il chiarimento da parte delle prefetture ...