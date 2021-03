(Di lunedì 22 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Ho presentato, in Senato, una interrogazione parlamentare al, Patrizio Bianchi, per sapere se non ritenga di doverre i termini della procedura per l’delleATA del triennio scolastico 2021-2024, avviando l’non prima di fine giugno 2021, e prevedendo nel prossimo bando anche la clausola di inserimento con riserva dei titoli in fase di conseguimento”. Così in una nota stampa la senatrice del gruppo Misto Sandra. Che prosegue: “Le indiscrezioni che girano in rete, circa l’imminente data di pubblicazione, a fine marzo 2021, del bando, hanno generato non poche perplessità ed hanno spinto scuole paritarie, enti di formazione, associazioni e sigle rappresentative di ...

Advertising

TV7Benevento : Aggiornamento graduatorie ATA: la Sen. Lonardo chiede una proroga al Ministro dell’Istruzione... - anteprima24 : ** Aggiornamento graduatorie ATA: la #Lonardo chiede una proroga al Ministro dell’Istruzione **… - ottopagine : Aggiornamento graduatorie Ata, Lonardo interroga Bianchi #Benevento - Agenparl : Aggiornamento graduatorie ATA: la Sen. Lonardo chiede una proroga al Ministro dell’Istruzione - - infoitinterno : DIRETTA | Aggiornamento graduatorie terza fascia Ata: al via le operazioni [VIDEO] -

Ultime Notizie dalla rete : Aggiornamento graduatorie

Affronteremo gli aspetti principali della compilazione della domanda per la conferma, l'e il nuovo inserimento delledi circolo e istituto della terza fascia del personale ...... in Senato, una interrogazione parlamentare al Ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, per sapere se non ritenga di dover prorogare i termini della procedura per l'delle...“Ho presentato, in Senato, una interrogazione parlamentare al Ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, per sapere se non ritenga di dover prorogare i termini della procedura per l’aggiornamento del ...Ho presentato, in Senato, una interrogazione parlamentare al Ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, per sapere se non ritenga di dover prorogare i termini della procedura per l'aggiornamento dell ...