Agente Hysaj: “Al 99,9% lasceremo Napoli, ma dipende da chi sarà l’allenatore” (Di lunedì 22 marzo 2021) Mario Giuffredi, Agente di Elseid Hysaj, parlando a Radio Marte ha parlato del futuro del suo assistito e delle loro intenzioni per il futuro: “Anche ieri sera ennesima dimostrazione di essere un grande professionista, grato al Napoli e al club per i 5 anni in cui ha vissuto qui. Il minimo che possa dimostrare è attaccamento alla maglia. Credo che al 99,9% la porta per il Napoli sia chiusa, parliamo con altri club, portiamo avanti altre situazioni. Al momento non si sa chi sarà l’allenatore. Dopo 5 anni è giusto che il ragazzo provi altre esperienze, abbiamo altre situazioni in ballo. C’è uno 0,1% di possibilità di permanenza ma dipende da chi sarà l’allenatore. Però magari sarà comunque troppo tardi”. Foto: ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 22 marzo 2021) Mario Giuffredi,di Elseid, parlando a Radio Marte ha parlato del futuro del suo assistito e delle loro intenzioni per il futuro: “Anche ieri sera ennesima dimostrazione di essere un grande professionista, grato ale al club per i 5 anni in cui ha vissuto qui. Il minimo che possa dimostrare è attaccamento alla maglia. Credo che al 99,9% la porta per ilsia chiusa, parliamo con altri club, portiamo avanti altre situazioni. Al momento non si sa chi. Dopo 5 anni è giusto che il ragazzo provi altre esperienze, abbiamo altre situazioni in ballo. C’è uno 0,1% di possibilità di permanenza mada chi. Però magaricomunque troppo tardi”. Foto: ...

