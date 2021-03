Agente Gaich | “Speriamo possa avere un futuro straordinario | magari in squadre come Inter | Milan e Juve”

(Di martedì 23 marzo 2021) Adolfoè uno dei protagonisti dell’ultimo turno di Serie A, ieri ha deciso la gara dell’Allianz contro lantus. Ecco le parole dell’dell’attaccante del Benevento, Pablo Caro, ai microfoni di Fcnews.it: “Si sta godendo il momento, sa benissimo che si tratta di un gol importante. È arrivato in Serie A in un club considerevole, dove c’è un allenatore preparato e un Presidente stimato. Il gruppo lo ha accolto benissimo”.Ha aggiunto poi l’: “unin Serie A,Batistuta alla Fiorentina, Crespo al Parma e all’, sono tanti gli esempi. Auspichiamo diun’opportunità simile, Adolfo lavora ogni ...

La giornata di ieri difficilmente uscirà dalla testa di Gaich, l'attaccante del Benevento che ieri ha messo a segno il gol con il quale i campani hanno vinto 1 - 0 in casa della Juventus. L'agente dell'attaccante, Pablo Caro ha parlato ai microfoni di ...