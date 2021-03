Agente Gaich: “Si sta godendo il momento. Futuro? Magari come Crespo o Batistuta…” (Di lunedì 22 marzo 2021) La giornata di ieri difficilmente uscirà dalla testa di Gaich, l'attaccante del Benevento che ieri ha messo a segno il gol con il quale i campani hanno vinto 1-0 in casa della Juventus. L'Agente dell'attaccante, Pablo Caro ha parlato ai microfoni di Fcinternews del possibile Futuro del proprio assistito: "Si sta godendo il momento, sa benissimo che si tratta di un gol importante. Gaich è arrivato in Serie A in un club considerevole, dove c’è un allenatore preparato e un Presidente stimato. Il gruppo lo ha accolto benissimo. Speriamo in un Futuro straordinario, Magari come Batistuta alla Fiorentina, Crespo al Parma e all’Inter, sono tanti gli esempi. Vediamo quello che succederà, sperando abbia buone possibilità di ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 22 marzo 2021) La giornata di ieri difficilmente uscirà dalla testa di, l'attaccante del Benevento che ieri ha messo a segno il gol con il quale i campani hanno vinto 1-0 in casa della Juventus. L'dell'attaccante, Pablo Caro ha parlato ai microfoni di Fcinternews del possibiledel proprio assistito: "Si stail, sa benissimo che si tratta di un gol importante.è arrivato in Serie A in un club considerevole, dove c’è un allenatore preparato e un Presidente stimato. Il gruppo lo ha accolto benissimo. Speriamo in unstraordinario,Batistuta alla Fiorentina,al Parma e all’Inter, sono tanti gli esempi. Vediamo quello che succederà, sperando abbia buone possibilità di ...

