Adolfo Gaich, il “dromedario del goal”: ecco chi è l’eroe dell’Allianz Stadium (Di lunedì 22 marzo 2021) Ancora una volta Davide batte Golia. Il Benevento di Inzaghi batte la Juventus dell’amico Pirlo per 0-1. Una partita giocata su buoni ritmi, ma decisa da un errore di Arthur e dalla conclusione del giovane Adolfo Gaich. Il centravanti giallorosso si è adattato alla perfezione al nostro campionato, siglando la sua seconda rete personale (dopo quella contro lo Spezia). Un giocatore che non è nuovo a palcoscenici illustri e che non ha tremato nel gelido silenzio dello Stadium. L’argentino ha iniziato la sua strada nelle giovanili del San Lorenzo, per poi disputare la prima partita con la prima squadra nel match contro l’Union. Nella sua seconda esperienza in patria sigla 5 gol. Le sue sette reti in due anni lo portano ad essere acquistato dal CSKA Mosca. Gaich riparte dalla Serie A Gaich non vive un ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 22 marzo 2021) Ancora una volta Davide batte Golia. Il Benevento di Inzaghi batte la Juventus dell’amico Pirlo per 0-1. Una partita giocata su buoni ritmi, ma decisa da un errore di Arthur e dalla conclusione del giovane. Il centravanti giallorosso si è adattato alla perfezione al nostro campionato, siglando la sua seconda rete personale (dopo quella contro lo Spezia). Un giocatore che non è nuovo a palcoscenici illustri e che non ha tremato nel gelido silenzio dello. L’argentino ha iniziato la sua strada nelle giovanili del San Lorenzo, per poi disputare la prima partita con la prima squadra nel match contro l’Union. Nella sua seconda esperienza in patria sigla 5 gol. Le sue sette reti in due anni lo portano ad essere acquistato dal CSKA Mosca.riparte dalla Serie Anon vive un ...

