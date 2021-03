Adolescenti | il binge drinking provoca alterazioni al cervelletto

(Di lunedì 22 marzo 2021) (Foto: 453169 via Pixabay)Il consumo di alcol è vietato fino ai 18 anni, ma molti giovanissimi bevono lo stesso, magari inconsapevoli dei rischi per la salute negli anni a venire. Oggi una nuova ricerca condotta dall’ospedale universitario di Kuopio e dall’università della Finlandia orientale dimostra che negliil cosiddettopotrebbe contribuire alledel cervello, visibili già nella prima età adulta. Rilevate per ora in un piccolo campione di giovani, riguarderebbero il, coinvolto in alcune importanti funzioni cognitive. I risultati dello studio sono pubblicati sulla rivista Alcohol. Lo studio sui giovani Il– o abbuffata alcolica – consiste nel bere più di cinque o sei bicchieri in una stessa occasione ...

