Addio Juventus, ecco tutti i giocatori che potrebbero andarsene a fine stagione (Di lunedì 22 marzo 2021) Inaspettata battuta d'arresto alla 28a giornata della Juventus, sconfitta in casa allo Stadium 0-1 dal Benevento dopo quattro vittorie di fila. Gaich firma il gol decisivo per i campani che impediscono alla Juve il sorpasso sul Milan. Il tecnico Andrea Pirlo nel corso della conferenza stampa del dopo gara dice che la sconfitta «lascia l'amaro in bocca perché abbiamo giocato male dall'inizio alla fine». Pirlo spiega che «non bisogna guardare cose tecniche-tattiche, ma l'atteggiamento sbagliato. All'inizio abbiamo commesso tanti errori» e «sono tanti errori tecnici individuali che fanno perdere punti. Purtroppo è capitato tante volte, sono cose che bisogna migliorare. Non è un atteggiamento, ma errori tecnici individuali. Possono capitare, ma non devono capitare. Bisogna sapere in che squadra siamo». I giocatori in partenza Italian ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 22 marzo 2021) Inaspettata battuta d'arresto alla 28a giornata della, sconfitta in casa allo Stadium 0-1 dal Benevento dopo quattro vittorie di fila. Gaich firma il gol decisivo per i campani che impediscono alla Juve il sorpasso sul Milan. Il tecnico Andrea Pirlo nel corso della conferenza stampa del dopo gara dice che la sconfitta «lascia l'amaro in bocca perché abbiamo giocato male dall'inizio alla». Pirlo spiega che «non bisogna guardare cose tecniche-tattiche, ma l'atteggiamento sbagliato. All'inizio abbiamo commesso tanti errori» e «sono tanti errori tecnici individuali che fanno perdere punti. Purtroppo è capitato tante volte, sono cose che bisogna migliorare. Non è un atteggiamento, ma errori tecnici individuali. Possono capitare, ma non devono capitare. Bisogna sapere in che squadra siamo». Iin partenza Italian ...

