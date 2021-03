Addio al marchese Johnny Dumfries: corse con Senna sulla Lotus del 1986 (Di lunedì 22 marzo 2021) La F1 lo ricorda come Johnny Dumfries, il nome completo era però John Crichton - Stuart, settimo marchese di Bute. La famiglia ha annunciato la sua scomparsa all'età di 62 anni, dopo una breve ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 22 marzo 2021) La F1 lo ricorda come, il nome completo era però John Crichton - Stuart, settimodi Bute. La famiglia ha annunciato la sua scomparsa all'età di 62 anni, dopo una breve ...

Advertising

eric_patris : RT @Gazzetta_it: Addio al marchese Johnny #Dumfries: corse con #Senna sulla #Lotus del 1986 - Rturcato83 : Iniziare come autista di furgoni per frank @WilliamsRacing nel 1977 ed arrivare ad essere re di le mans Rest in spe… - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: Addio al marchese Johnny #Dumfries: corse con #Senna sulla #Lotus del 1986 - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Addio al marchese Johnny #Dumfries: corse con #Senna sulla #Lotus del 1986 - Gazzetta_it : Addio al marchese Johnny #Dumfries: corse con #Senna sulla #Lotus del 1986 -