Acqua pubblica, un diritto negato tra le promesse al vento della politica e gli appetiti delle multinazionali straniere (Di lunedì 22 marzo 2021) Oggi, lunedì 22 marzo, viene celebrata la giornata mondiale dell’Acqua e noi de ilParagone vorremmo ricordare alcune degli episodi più significativi e lanciare alcune riflessioni per la difesa di questo bene prezioso che deve essere garantito a tutti e deve essere un diritto su cui non speculare. Sono passati anni da quando quello che una volta poteva essere considerato il Movimento 5 Stelle aveva dichiarato propria la battaglia a difesa dell’Acqua pubblica. Ricordiamo ad esempio l’emblematico gesto di alcuni rappresentanti pentastellati che nel 2013 entrarono in Parlamento armati di borracce con la scritta “Acqua bene comune”. Gli anni sono passati, ma le promesse sono finite nel vento vergognosamente. Tant’è che l’anno scorso il forum nazionale e il coordinamento ... Leggi su ilparagone (Di lunedì 22 marzo 2021) Oggi, lunedì 22 marzo, viene celebrata la giornata mondiale dell’e noi de ilParagone vorremmo ricordare alcune degli episodi più significativi e lanciare alcune riflessioni per la difesa di questo bene prezioso che deve essere garantito a tutti e deve essere unsu cui non speculare. Sono passati anni da quando quello che una volta poteva essere considerato il Movimento 5 Stelle aveva dichiarato propria la battaglia a difesa dell’. Ricordiamo ad esempio l’emblematico gesto di alcuni rappresentanti pentastellati che nel 2013 entrarono in Parlamento armati di borracce con la scritta “bene comune”. Gli anni sono passati, ma lesono finite nelvergognosamente. Tant’è che l’anno scorso il forum nazionale e il coordinamento ...

