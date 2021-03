Acqua, con prevenzione food waste ‘salvato’ il Trasimeno (Di lunedì 22 marzo 2021) ‘Valuing water’, dare valore all’Acqua è il tema del Water World Day 2021, la Giornata Mondiale dell’Acqua promossa annualmente dalle Nazioni Unite. Dare valore all’Acqua è quanto possiamo fare anche dando valore al cibo, e quindi impegnandoci nella prevenzione degli sprechi alimentari: in questo modo risparmieremo anche l’Acqua ‘nascosta’, cioè quella contenuta nel cibo che sarebbe andato sprecato e quella utilizzata per produrre quegli alimenti. Nel 2020, comunica la campagna Spreco Zero, gli italiani hanno così ‘salvato’ il Lago Trasimeno, anzi ben 12/10 del suo bacino idrico: questo perché la diminuzione dello spreco alimentare domestico pro capite lo scorso anno, passata da 600g (2019) a 529,3g (2020) sulla base del Rapporto 2021 dell’Osservatorio ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 22 marzo 2021) ‘Valuing water’, dare valore all’è il tema del Water World Day 2021, la Giornata Mondiale dell’promossa annualmente dalle Nazioni Unite. Dare valore all’è quanto possiamo fare anche dando valore al cibo, e quindi impegnandoci nelladegli sprechi alimentari: in questo modo risparmieremo anche l’‘nascosta’, cioè quella contenuta nel cibo che sarebbe andato sprecato e quella utilizzata per produrre quegli alimenti. Nel 2020, comunica la campagna Spreco Zero, gli italiani hanno cosìil Lago, anzi ben 12/10 del suo bacino idrico: questo perché la diminuzione dello spreco alimentare domestico pro capite lo scorso anno, passata da 600g (2019) a 529,3g (2020) sulla base del Rapporto 2021 dell’Osservatorio ...

