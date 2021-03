Acqua, cibo ed energia: su questo legame si baserà la storia dell’umanità di questo secolo (Di lunedì 22 marzo 2021) Nel nuovo millennio il ruolo dell’Acqua è diventato una chiave di volta dei sistemi sociali a tutte le scale geografiche. Se ne rendono perfettamente conto gli abitanti del villaggio che deve resistere all’impoverimento e all’inquinamento delle fonti o al ticket delle multinazionali. Lo stanno sperimentando i paesi coinvolti in conflitti che rischiano di degenerare in vere e proprie guerre dell’Acqua, come nel caso della disputa sulla Grand Ethiopian Renaissance Dam sul Nilo Azzurro. E il pianeta che fronteggia i cambiamenti del clima, sa benissimo che la cinghia di trasmissione del sistema climatico è proprio il ciclo dell’Acqua. Ci si accorge dell’importanza del governo dell’Acqua soprattutto in due circostanze. Quando non ce n’è abbastanza, scatta l’emergenza siccità. Quando la piena tracima dagli argini dei corsi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 22 marzo 2021) Nel nuovo millennio il ruolo dell’è diventato una chiave di volta dei sistemi sociali a tutte le scale geografiche. Se ne rendono perfettamente conto gli abitanti del villaggio che deve resistere all’impoverimento e all’inquinamento delle fonti o al ticket delle multinazionali. Lo stanno sperimentando i paesi coinvolti in conflitti che rischiano di degenerare in vere e proprie guerre dell’, come nel caso della disputa sulla Grand Ethiopian Renaissance Dam sul Nilo Azzurro. E il pianeta che fronteggia i cambiamenti del clima, sa benissimo che la cinghia di trasmissione del sistema climatico è proprio il ciclo dell’. Ci si accorge dell’importanza del governo dell’soprattutto in due circostanze. Quando non ce n’è abbastanza, scatta l’emergenza siccità. Quando la piena tracima dagli argini dei corsi ...

