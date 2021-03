Ace Ventura 3, il film con Jim Carrey è in lavorazione (Di lunedì 22 marzo 2021) Chi l'avrebbe mai detto che la pandemia di Coronavirus avrebbe avuto come conseguenza 'Ace Ventura 3' ? Eppure è proprio ciò che sta accadendo, perché i produttori di Morgan Creek Entertainment hanno ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 22 marzo 2021) Chi l'avrebbe mai detto che la pandemia di Coronavirus avrebbe avuto come conseguenza 'Ace3' ? Eppure è proprio ciò che sta accadendo, perché i produttori di Morgan Creek Entertainment hanno ...

SpikeItalia : Come protagonista vogliamo, anzi pretendiamo di nuovo Jim Carrey #AceVentura #JimCarrey - erricopalese : RT @comingsoonit: #AceVentura3 La Morgan Creek ha annunciato che un terzo #AceVentura con #JimCarrey, prodotto da Amazon, dovrebbe diventa… - comingsoonit : #AceVentura3 La Morgan Creek ha annunciato che un terzo #AceVentura con #JimCarrey, prodotto da Amazon, dovrebbe d… - periodicodaily : Amazon Studios produrrà Ace Ventura 3. L'annuncio ufficiale #AmaxonStudios #Amazon #AceVentura3 @gconvertini97 - Screenweek : #AceVentura3 è in lavorazione per #Amazon dagli sceneggiatori di Sonic Lo afferma #MorganCreek lo studio che ha pro… -

