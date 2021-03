Abidal: «Il Barca è gestito male, non ha preso Pochettino e Neymar per questioni politiche» (Di lunedì 22 marzo 2021) “A dicembre 2018, dopo un’analisi completa dell’allenatore, del suo staff e della squadra, ho raccomandato di cambiare Ernesto Valverde. Ho detto al presidente ‘Penso che questa sia la decisione che devi prendere ora’. E lui mi ha detto “no, non è facile”. Invece, poi, gli ha rinnovato il contratto due mesi dopo, il contrario di quanto gli avevo suggerito io. E’ stato un po’ strano per me”. E’ la prima volta dal suo addio al Barcellona che Eric Abidal parla. Il direttore sportivo della rottura tra società e squadra, dello scontro con Messi, si toglie un po’ di sassolini dalle scarpe un anno dopo il contratto risolto coi blaugrana, in una lunga intervista al Telegraph. A cominciare dall’allenatore. A suo dire Pochettino non fu preso per una questione “politica”, perché veniva dall’Espanyol. Meno di 12 mesi dopo aver prorogato il suo ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 22 marzo 2021) “A dicembre 2018, dopo un’analisi completa dell’allenatore, del suo staff e della squadra, ho raccomandato di cambiare Ernesto Valverde. Ho detto al presidente ‘Penso che questa sia la decisione che devi prendere ora’. E lui mi ha detto “no, non è facile”. Invece, poi, gli ha rinnovato il contratto due mesi dopo, il contrario di quanto gli avevo suggerito io. E’ stato un po’ strano per me”. E’ la prima volta dal suo addio al Barcellona che Ericparla. Il direttore sportivo della rottura tra società e squadra, dello scontro con Messi, si toglie un po’ di sassolini dalle scarpe un anno dopo il contratto risolto coi blaugrana, in una lunga intervista al Telegraph. A cominciare dall’allenatore. A suo direnon fuper una questione “politica”, perché veniva dall’Espanyol. Meno di 12 mesi dopo aver prorogato il suo ...

