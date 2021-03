Abbiamo trovato il vaccino per il Covid sul Dark Web, con lo sconto (Di lunedì 22 marzo 2021) Non c'è da stupirsi che una "merce" preziosa quanto discussa come i vaccini contro il Covid-19 abbia trovato la sua strada all'interno del Dark Web. Accessibili attraverso il browser Tor esistono alcuni E-commerce, illegali ovviamente, dove apparentemente tutte le versioni – da Moderna a Sputnik – sono in vendita a prezzi che vanno dai 28 dollari ai 20mila per quantità da "grossista". E ci sono anche vaccini che come si vede dalle immagini delle schermate vengono messe in «promozione» con lo sconto. Naturalmente anche solo pensare di acquistare da questi Vendor, nonostante i tentativi di far sembrare il tutto legittimo, è assolutamente sconsigliabile. Non esiste infatti alcuna garanzia che il prodotto presentato sia quello reale. Il rischio quindi è di iniettarsi una sostanza del tutto inutile se non addirittura ... Leggi su panorama (Di lunedì 22 marzo 2021) Non c'è da stupirsi che una "merce" preziosa quanto discussa come i vaccini contro il-19 abbiala sua strada all'interno delWeb. Accessibili attraverso il browser Tor esistono alcuni E-commerce, illegali ovviamente, dove apparentemente tutte le versioni – da Moderna a Sputnik – sono in vendita a prezzi che vanno dai 28 dollari ai 20mila per quantità da "grossista". E ci sono anche vaccini che come si vede dalle immagini delle schermate vengono messe in «promozione» con lo. Naturalmente anche solo pensare di acquistare da questi Vendor, nonostante i tentativi di far sembrare il tutto legittimo, è assolutamente sconsigliabile. Non esiste infatti alcuna garanzia che il prodotto presentato sia quello reale. Il rischio quindi è di iniettarsi una sostanza del tutto inutile se non addirittura ...

Advertising

LegaSalvini : Massimo #Garavaglia: “Dopo un’attenta valutazione interna al nuovo ministero, abbiamo trovato risorse ingenti che p… - JulianRoss79 : @IEbbasta Alla fine ci abbiamo rimesso. Dovremo giocare 3 partite in 8 giorni con i giocatori rientrati dalle nazio… - margheritap16 : RT @Bufalenet: Mi sa che abbiamo trovato il metodo per convincere tutti, #novax compresi, a farsi somministrare i #vaccini contro il #COVID… - Monteporo : @summerofciuccio Ci siamo andati ma non abbiamo trovato nessuno. Il Pirellone era vuoto. Ormai siamo alla disperazi… - louisvhome : @catexfineline CATETIJA HO TROVATO IL PRIMO TWEET IN CUI ABBIAMO PARLATO -