Abbiamo la cura, il ricettario fantacomico degli studenti di una scuola media per liberare e la mente e sconfiggere il Covid (Di lunedì 22 marzo 2021) Una prova del cuoco fantasy per liberare la mente e sconfiggere il Covid. A colpi di “denti di Demogorgone”, pipistrelli di ogni qualità e misura e “Amuchina Biscuits”. L’e-book dal titolo “Abbiamo la cura!” è un ricettario fantastico, anzi “fantacomico”, messo a punto dai ragazzi di prima media (sezioni A e D) dell’Istituto Comprensivo “Magistri Intelvesi” di Centro Valle Intelvi, in provincia di Como. Coordinato dal professor Andrea Spinelli ed edito da Dominioni Editore, il volume digitale di 73 pagine è un compendio illustrato di divertenti ricette messe a punto dai ragazzi, che insieme ai loro insegnanti hanno curato tutti gli aspetti di questo libro, lavorandoci nei mesi più duri della pandemia, fra il marzo e il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 22 marzo 2021) Una prova del cuoco fantasy perlail. A colpi di “denti di Demogorgone”, pipistrelli di ogni qualità e misura e “Amuchina Biscuits”. L’e-book dal titolo “la!” è unfantastico, anzi “”, messo a punto dai ragazzi di prima(sezioni A e D) dell’Istituto Comprensivo “Magistri Intelvesi” di Centro Valle Intelvi, in provincia di Como. Coordinato dal professor Andrea Spinelli ed edito da Dominioni Editore, il volume digitale di 73 pagine è un compendio illustrato di divertenti ricette messe a punto dai ragazzi, che insieme ai loro insegnanti hannoto tutti gli aspetti di questo libro, lavorandoci nei mesi più duri della pandemia, fra il marzo e il ...

Advertising

marcodimaio : Lo smartworking è lavoro, non welfare. Lo abbiamo voluto come diritto con congedi parentali e bonus babysitter perc… - FQMagazineit : Abbiamo la cura, il ricettario fantacomico degli studenti di una scuola media per liberare e la mente e sconfiggere… - GAF_Munich : RT @FDscienzaVerona: La storia dei servizi satellitari di @telespazio 'Abbiamo imparato dal nostro passato per migliorare il futuro di tut… - cinicosenese : @MinutemanItaly Hai letto i commenti? Incitano alla censura, come i peggiori aguzzini del popolo sotto il III Reich… - non_rompere_i : Non abbiamo dormito un attimo. Forse mio padre un po', perché con la stanchezza e i farmaci deve averla fatta una o… -