A Savona, il Covid si trasmette anche in Dad: bambino positivo escluso dalle lezioni (Di lunedì 22 marzo 2021) Savona, 22 mar – Un bambino savonese risultato positivo al tampone per il coronavirus si è visto escludere dalle lezioni in Dad del proprio istituto scolastico. A quanto pare, in Liguria il Covid si trasmette anche stando a casa e collegandosi su Zoom. Il bimbo asintomatico non può seguire la Dad Secondo quanto riporta il Secolo XIX, l'intera famiglia si trova, positiva ma asintomatica, in isolamento. Una situazione comune a molti nuclei famigliari, ma almeno – hanno pensato i genitori – i nostri figli non perderanno giorni di scuola. C'è la Didattica a distanza, giusto? Sbagliato. Il bambino più grande, che va alle elementari e non ha alcun sintomo, non potrà usufruire della Dad. Lo vieta il Piano della Didattica Digitale integrata, ...

