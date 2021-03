A Loiri Porto San Paolo 4 nuovi casi di coronavirus nell' ultima settimana

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Loiri Porto

Gallura Oggi

La situazione coronavirus aSan Paolo. Sono 4 i nuovi casi di coronavirus rilevati in quest'ultima settimana aSan Paolo. I nuovi positivi appartengono a 3 nuclei familiari diversi, tutti certificati da ...Maltempo in Gallura, grandine traSan Paolo e Olbia Il meteo in Sardegna dovrebbe migliorare già la prossima settimana , per via di una pressione occidentale che si sostituirà a quella ...Loiri Porto San Paolo. Nuovo aggiornamento sulla situazione Coronavirus per il Comune di Loiri Porto San Paolo: a darlo è il sindaco Francesco Lai.OLBIA. Bilancio più che positivo per il Tennis Club Terranova che, impegnato con sette squadre nel campionato di Serie D, arriva a giocarsi ben 5 playoff con una promozione alla categoria superiore ...