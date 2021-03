A Bergamo 117.655 vaccini somministrati: i dati Comune per Comune (Di lunedì 22 marzo 2021) Sono 117.655 i vaccini somministrati in provincia di Bergamo dall’inizio della campagna fino a lunedì 15 marzo: 87.083 le prime dosi inoculate, 30.572 le seconde. È quanto emerge dai dati che Regione Lombardia ha fornito al consigliere regionale bergamasco Niccolò Carretta: “Finalmente, come richiesto la settimana scorsa, le dosi di vaccino somministrate Comune per Comune – ha scritto in un post sul proprio profilo Facebook – Purtroppo aggiornamento a lunedì scorso, ma questo è un inizio. Visto quello che sta accadendo in Lombardia, la mia, è volutamente una scelta di doverosa trasparenza nei confronti dei cittadini lombardi. Sarebbe bello che questi dati venissero comunicati senza l’incessante pressione e le molteplici richieste fatte ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 22 marzo 2021) Sono 117.655 iin provincia didall’inizio della campagna fino a lunedì 15 marzo: 87.083 le prime dosi inoculate, 30.572 le seconde. È quanto emerge daiche Regione Lombardia ha fornito al consigliere regionale bergamasco Niccolò Carretta: “Finalmente, come richiesto la settimana scorsa, le dosi di vaccino somministrateper– ha scritto in un post sul proprio profilo Facebook – Purtroppo aggiornamento a lunedì scorso, ma questo è un inizio. Visto quello che sta accadendo in Lombardia, la mia, è volutamente una scelta di doverosa trasparenza nei confronti dei cittadini lombardi. Sarebbe bello che questivenissero comunicati senza l’incessante pressione e le molteplici richieste fatte ...

