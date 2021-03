Zona Rosso Scuro dopo le festività di Pasqua (Di domenica 21 marzo 2021) Il Piemonte si aggiunge a Lombardia, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Campania e Provincia di Trento tra le aree ad alta incidenza di contagio Covid, colorate in Rosso Scuro nella mappa del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc). La Val d’Aosta invece, così come la Sardegna, si conferma come area a incidenza più bassa sul territorio nazionale, di colore arancione, anche se in Vallée l’indice di contagio è in aumento. La mappa, dove il Piemonte appare inserito in una vasta fascia di contagio elevato a forma di ferro di cavallo che si estende dalla Francia sud-orientale alle Marche, mostra anche come nel resto d’Europa continui a migliorare la situazione nella penisola iberica; resta stabile in Francia, con la percentuale più alta delle infezioni a nord al confine con il Belgio e al sud alla ... Leggi su howtodofor (Di domenica 21 marzo 2021) Il Piemonte si aggiunge a Lombardia, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Campania e Provincia di Trento tra le aree ad alta incidenza di contagio Covid, colorate innella mappa del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc). La Val d’Aosta invece, così come la Sardegna, si conferma come area a incidenza più bassa sul territorio nazionale, di colore arancione, anche se in Vallée l’indice di contagio è in aumento. La mappa, dove il Piemonte appare inserito in una vasta fascia di contagio elevato a forma di ferro di cavallo che si estende dalla Francia sud-orientale alle Marche, mostra anche come nel resto d’Europa continui a migliorare la situazione nella penisola iberica; resta stabile in Francia, con la percentuale più alta delle infezioni a nord al confine con il Belgio e al sud alla ...

