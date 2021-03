Zona rossa: protesta delle famiglie contro la chiusura dei parchi (VIDEO) (Di domenica 21 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Gridano: “Aprite i parchi, aprite i parchi”. Non sono solo le famiglie, i genitori, i grandi, ma anche i piccoli ad alta voce hanno fatto sentire il loro grido di protesta davanti al parco del Mercatello, una delle aree più frequentate dalle famiglie salernitane dove i cancelli, a causa della Zona rossa sono stati serrati. Il gruppo di famiglie che già si era ritrovata nella comune battaglia di chiedere di riaprire le scuole e di superare la dad, oggi ha fatto fronte comune per chiedere di riaprire i parchi con una manifestazione che davanti al parco del Mercatello ha visto la partecipazione di moltissime persone che hanno scelto così di celebrare e salutare la primavera. “Chiudere i ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 21 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Gridano: “Aprite i, aprite i”. Non sono solo le, i genitori, i grandi, ma anche i piccoli ad alta voce hanno fatto sentire il loro grido didavanti al parco del Mercatello, unaaree più frequentate dallesalernitane dove i cancelli, a causa dellasono stati serrati. Il gruppo diche già si era ritrovata nella comune battaglia di chiedere di riaprire le scuole e di superare la dad, oggi ha fatto fronte comune per chiedere di riaprire icon una manifestazione che davanti al parco del Mercatello ha visto la partecipazione di moltissime persone che hanno scelto così di celebrare e salutare la primavera. “Chiudere i ...

