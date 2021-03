Zona rossa e Pasqua: le regioni che rischiano il lockdown. Cosa succede giorno per giorno (Di domenica 21 marzo 2021) Domani iniziano le due settimane decisive sul fronte dei colori delle regioni che ci porteranno a Pasqua . Cosa succede dunque giorno per giorno? Quali sono le date fondamentali? Quali regioni ... Leggi su quotidiano (Di domenica 21 marzo 2021) Domani iniziano le due settimane decisive sul fronte dei colori delleche ci porteranno adunqueper? Quali sono le date fondamentali? Quali...

Advertising

LegaSalvini : 'MA QUI NON È ZONA ROSSA...?'. È RESSA ALLA MOSCHEA ABUSIVA - Pinucciosono : - cosa é la zona rossa rinforzata? - ti devi trattenere pure i pepiti - matteosalvinimi : #Sardegna, impensabili nuove chiusure. Con 20 indicatori su 21 in miglioramento, ospedali sotto controllo e soli t… - inlukesarms : in questo preciso momento mi sta pesando la zona rossa - livein_news : #molise: TERMOLI IN ZONA ROSSA DAL 22 MARZO AL 28 MAR -