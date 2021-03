Zona rossa e arancione, da lunedì 22 marzo Italia a due colori: ecco la mappa da Lazio e Lombardia a Sardegna e Campania (Di domenica 21 marzo 2021) La Sardegna dà un arrivederci alla Zona bianca e compie un doppio salto fino all'arancione mentre il Molise arriva nella stessa fascia assegnata all'Isola, partendo però dal... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 21 marzo 2021) Ladà un arrivederci allabianca e compie un doppio salto fino all'mentre il Molise arriva nella stessa fascia assegnata all'Isola, partendo però dal...

Ultime Notizie dalla rete : Zona rossa Negazionisti del Covid, in un bar cagliaritano in 100 senza mascherina: carabinieri aggrediti con motosega ... solo il 15% degli ultra 80enni ha avuto due dosi Festa clandestina con 40 invitati in provincia di Varese - Una festa di compleanno clandestina, in piena zona rossa, con una quarantina di persone ...

Roma: Gasparri, 'assurda domenica ecologica con zona rossa, incoscienti' "Solo degli incoscienti possono imporre la domenica ecologica con circolazione limitata mentre c'è già la zona rossa dappertutto. Vanno diffusi nomi e cognomi di queste persone che prendono decisioni cervellotiche, arbitrarie e assurde". Lo dichiara il senatore Maurizio Gasparri commissario del ...

Zona rossa a Pasqua: per Emilia-Romagna e Marche poche speranze il Resto del Carlino CONTROLLI DPCM: SABATO 23 PERSONE MULTATE, 168 LOCALI PUBBLICI IN REGOLA LECCO – Sono state ben 23 le persone sanzionate ieri dalle forze dell’ordine nell’ambito dei controlli sugli spostamenti nel territorio lecchese in “ zona rossa ”. Il monitoraggio delle norme di conte ...

Nuova impennata dei contagi, 151 casi in una settimana a Fucecchio "Se vogliamo che questo rimanga il nostro picco massimo - commenta il sindaco Alessio Spinelli - dobbiamo continuare a rispettare le restrizioni della zona rossa, serve la massima attenzione di tutti ...

