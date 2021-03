Zona rossa e arancione: cosa cambia da lunedì 22 marzo (Di domenica 21 marzo 2021) Emergenza coronavirus e Zona rossa e arancione. Da domani – lunedì 22 marzo – cambia ancora la mappa dei colori dell’Italia, con il passaggio di fascia della Sardegna che dice addio alla Zona bianca e adotta nuove regole, misure e restrizioni. E con il Molise unica regione in miglioramento in un Paese sostanzialmente tinto di rosso. Restano infatti nella Zona di massimo rischio tutte le altre regioni inserite nella fascia una settimana fa. La decisione è arrivata sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di regia ministero-Istituto superiore di sanità (Iss) sull’andamento di Covid-19: questa settimana l’Rt nazionale resta stabile a 1.16. E questo, quindi, il quadro che si delinea in base alla nuova ordinanza del ministro della Salute, ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 21 marzo 2021) Emergenza coronavirus e. Da domani –22ancora la mappa dei colori dell’Italia, con il passaggio di fascia della Sardegna che dice addio allabianca e adotta nuove regole, misure e restrizioni. E con il Molise unica regione in miglioramento in un Paese sostanzialmente tinto di rosso. Restano infatti nelladi massimo rischio tutte le altre regioni inserite nella fascia una settimana fa. La decisione è arrivata sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di regia ministero-Istituto superiore di sanità (Iss) sull’andamento di Covid-19: questa settimana l’Rt nazionale resta stabile a 1.16. E questo, quindi, il quadro che si delinea in base alla nuova ordinanza del ministro della Salute, ...

Samugheo diventa zona rossa e da questa notte scatta il lockdown Samugheo diventa zona rossa e da questa notte scatta il lockdown Provvedimento del sindaco dopo diversi casi di contagio da coronavirus Il Comune di Samugheo diventa zona rossa. Lo ha annunciato questa sera il sindaco ...

Zona rossa a Pasqua: per Emilia-Romagna e Marche poche speranze Il Resto del Carlino Scuole aperte da lunedì 22 marzo a Siena e Castelnuovo Berardenga. I Comuni dove restano chiuse Riaprono le scuole , con pochissime eccezioni, in provincia di Siena . Da domani si torna in classe a Siena e Castelnuovo Berardenga , gli unici ...

Eataly chiude i negozi nella Fiera di Bari fino a Pasqua: "Poi non si sa" La proprietà lo ha comunicato verbalmente ai sindacati di categoria venerdì. Il motivo sarebbe da ricercare nell’azzeramento del traffico dovuto alla zona rossa e quindi al calo drastico delle vendite ...

