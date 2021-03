Zona rossa e arancione | cosa cambia da lunedì 22 marzo

Advertising

matteosalvinimi : #Sardegna, impensabili nuove chiusure. Con 20 indicatori su 21 in miglioramento, ospedali sotto controllo e soli t… - LegaSalvini : 'MA QUI NON È ZONA ROSSA...?'. È RESSA ALLA MOSCHEA ABUSIVA - Pinucciosono : - cosa é la zona rossa rinforzata? - ti devi trattenere pure i pepiti - Papryka5 : RT @Officialgood4: In zona rossa le domeniche sono più tristi dei lunedì piovosi - eliisabrunoni : RT @jupitears: quanto è una presa per il culo questa zona rossa in confronto a quella di un anno fa mamma mia -

Ultime Notizie dalla rete : Zona rossa

Il Resto del Carlino

... si scoprì che la Lombardia era rimastauna settimana di troppo. Colpa dell'algoritmo, si disse, costringendo la cronaca critica ad occuparsi anche di questi ultimi. In una inspiegabile ...Tempo di Lettura: 1 minuto SALERNO. Locali chiusi dalla restrizioni dellama 'aperti' per i ladri. E' accaduto in un bar ed in una pizzeria a Salerno. Ignoti hanno saccheggiato un bar alla rotonda, in piazza Flavio Gioia ed una pizzeria in via Velia. In questo ...Golfo Aranci entra in zona rossa dopo il rilevamento di trenta casi di positività al coronavirus. Lo ha comunicato nella tarda serata di ieri il sindaco Mario Mulas. "Devo purtroppo comunicare che i t ...Sorpresa e disappunto per il ritorno a un regime di divieti e limiti. Tra i politici per ora prevale la prudenza: il silenzio del presidente Solinas ...