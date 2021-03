ZES, dal Governo 600 milioni per la fase di start-up (Di domenica 21 marzo 2021) “Si sta smuovendo qualcosa per il Sud, ci sono novità per le Zes. La ministra Carfagna ha annunciato in commissione Bilancio l’accostamento di 600 milioni di euro per le infrastrutture per le zone Zes, ovvero le Zone economiche speciali del Mezzogiorno. Se davvero vogliamo farle partire e farle diventare attrattori di investimenti rispetto a imprenditori del Nord che vengono dall’estero, dobbiamo renderle appetibili sul piano infrastrutturale. Auspico però che a un annuncio così importante come quello fatto dalla ministra Mara Carfagna seguano azioni concrete”. Lo dichiara in una nota Luigi Barone, consigliere per il Mezzogiorno e le Zes della Ficei e presidente Asi di Benevento. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 21 marzo 2021) “Si sta smuovendo qualcosa per il Sud, ci sono novità per le Zes. La ministra Carfagna ha annunciato in commissione Bilancio l’accostamento di 600di euro per le infrastrutture per le zone Zes, ovvero le Zone economiche speciali del Mezzogiorno. Se davvero vogliamo farle partire e farle diventare attrattori di investimenti rispetto a imprenditori del Nord che vengono dall’estero, dobbiamo renderle appetibili sul piano infrastrutturale. Auspico però che a un annuncio così importante come quello fatto dalla ministra Mara Carfagna seguano azioni concrete”. Lo dichiara in una nota Luigi Barone, consigliere per il Mezzogiorno e le Zes della Ficei e presidente Asi di Benevento. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

