Xbox Live diventa Xbox Network? Cambio di nome improvviso e c'è chi spera nell'online gratis (Di domenica 21 marzo 2021) Il servizio Xbox Live di Microsoft potrebbe ben presto evolversi in qualcosa di diverso: secondo alcune testimonianze, diffuse attraverso i social, pare che l'online delle console Xbox abbia cambiato nome senza preavviso. In questo momento, invece di Xbox Live, gli utenti si sono trovati davanti ad una scritta diversa, ovvero Xbox Network. Si tratta di un Cambio non visibile nella versione italiana della dashboard Xbox, ma presente in quella americana in lingua inglese. Il Cambio di nome potrebbe essere un semplice rebranding, come l'inizio di un'evoluzione per la ... Leggi su eurogamer (Di domenica 21 marzo 2021) Il serviziodi Microsoft potrebbe ben presto evolversi in qualcosa di diverso: secondo alcune testimonianze, diffuse attraverso i social, pare che l'delle consoleabbia cambiatosenza preavviso. In questo momento, invece di, gli utenti si sono trovati davanti ad una scritta diversa, ovvero. Si tratta di unnon visibilea versione italiana della dashboard, ma presente in quella americana in lingua inglese. Ildipotrebbe essere un semplice rebranding, come l'inizio di un'evoluzione per la ...

