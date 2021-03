'X - Style' ora ha il volto di Giorgia Venturini: 'Un'occasione d'oro con una dedica speciale' (Di domenica 21 marzo 2021) 'Sono molto emozionata all'idea di condurre questo gioiello - dice a Tgcom24 - . Il mio pensiero va alla mia mamma che ho perso da poco'. La trasmissione, che ha raccolto l'eredità di 'Nonsolomoda', ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 21 marzo 2021) 'Sono molto emozionata all'idea di condurre questo gioiello - dice a Tgcom24 - . Il mio pensiero va alla mia mamma che ho perso da poco'. La trasmissione, che ha raccolto l'eredità di 'Nonsolomoda', ...

Advertising

zm_style : RT @venezia_56: Kokin Waka shu ? haru Il verde salice intreccia e ordisce i suoi fili; ma proprio ora, in primavera, il drappo si disfa ed… - 18sdelivOut : LA DEVO SMETTWRE CON GANGNAM STYLE A QUEST'ORA - VgnDrd : RT @_ariannnn: È stato più forte di me, sono andata a vedere le stories di Fede Fashion Style, si è imbarcato da Civitavecchia, partito sen… - pigriziamoratti : RT @_ariannnn: È stato più forte di me, sono andata a vedere le stories di Fede Fashion Style, si è imbarcato da Civitavecchia, partito sen… - frnkierosmile : RT @_ariannnn: È stato più forte di me, sono andata a vedere le stories di Fede Fashion Style, si è imbarcato da Civitavecchia, partito sen… -