WTA San Pietroburgo 2021: la schiena tradisce Margarita Gasparyan, titolo a Daria Kasatkina per ritiro (Di domenica 21 marzo 2021) Si conclude senza un vero ultimo punto giocato la finale del WTA 500 di San Pietroburgo. A interromperla, infatti, è il ritiro di Margarita Gasparyan nell’ultimo atto tutto russo con Daria Kasatkina, arrivato quando la testa di serie numero 8 era già avanti per 6-3 2-1 e servizio dopo 55 minuti di incontro. Si tratta del quarto titolo per la nativa di Togliatti, il secondo nel 2021 dopo il Phillip Island Trophy, WTA 250 giocato nella seconda settimana degli Australian Open. Si tratta della prima giocatrice ad alzare al cielo due trofei nel 2021 (il secondo, per la verità, più al soffitto che al cielo, data la natura indoor di San Pietroburgo). I problemi di Gasparyan si vedono già nel primo parziale, ... Leggi su oasport (Di domenica 21 marzo 2021) Si conclude senza un vero ultimo punto giocato la finale del WTA 500 di San. A interromperla, infatti, è ildinell’ultimo atto tutto russo con, arrivato quando la testa di serie numero 8 era già avanti per 6-3 2-1 e servizio dopo 55 minuti di incontro. Si tratta del quartoper la nativa di Togliatti, il secondo neldopo il Phillip Island Trophy, WTA 250 giocato nella seconda settimana degli Australian Open. Si tratta della prima giocatrice ad alzare al cielo due trofei nel(il secondo, per la verità, più al soffitto che al cielo, data la natura indoor di San). I problemi disi vedono già nel primo parziale, ...

