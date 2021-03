WTA Miami 2021, anche Serena Williams rinuncia al torneo (Di domenica 21 marzo 2021) Secondo quanto riportato dal Miami Herald, Serena Williams non prenderà parte al torneo WTA Miami 2021 di tennis, di categoria 1000, che scatterà domani con i turni di qualificazione e terminerà con la finale di sabato 3 aprile (l’ultimo atto del torneo maschile dell’evento combined si disputerà invece domenica 4). Serena Williams ha vinto per otto volte il torneo della Florida, anche se l’ultimo successo è datato 2015: il suo è l’ultimo nome di spicco, ma il primo in campo femminile, ad aver annunciato il forfait a Miami. Prima di lei era toccato a Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic. Queste le parole di Serena Williams: “Sono delusa di ... Leggi su oasport (Di domenica 21 marzo 2021) Secondo quanto riportato dalHerald,non prenderà parte alWTAdi tennis, di categoria 1000, che scatterà domani con i turni di qualificazione e terminerà con la finale di sabato 3 aprile (l’ultimo atto delmaschile dell’evento combined si disputerà invece domenica 4).ha vinto per otto volte ildella Florida,se l’ultimo successo è datato 2015: il suo è l’ultimo nome di spicco, ma il primo in campo femminile, ad aver annunciato il forfait a. Prima di lei era toccato a Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic. Queste le parole di: “Sono delusa di ...

