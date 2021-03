Whatsapp: Link Buono Euronics vi ruba credito – Attenzione! (Di domenica 21 marzo 2021) Sta girando un messaggio su Whatsapp che attraverso un Link che vi promette un Buono da spendere da Euronics vi ruba credito dal cellullare. Stando a quanto riferito nelle ultime ore, questo messaggio sarebbe arrivato a sconvolgere l’intera community di Whatsapp. Alcuni utenti avrebbero lamentato proprio una truffa in grado di esaurire il credito telefonico. Ad essere finiti nel mirino di alcuni malintenzionati sarebbero tutti gli utenti Tim, Vodafone e Wind Tre. La truffa arriverebbe sotto forma di messaggio di testo Whatsapp il quale prometterebbe alcuni buoni da spendere presso i negozi Euronics. Ovviamente non c’è nulla di vero, dato che su Whatsapp non circolano offerte di questo ... Leggi su helpmetech (Di domenica 21 marzo 2021) Sta girando un messaggio suche attraverso unche vi promette unda spendere davidal cellullare. Stando a quanto riferito nelle ultime ore, questo messaggio sarebbe arrivato a sconvolgere l’intera community di. Alcuni utenti avrebbero lamentato proprio una truffa in grado di esaurire iltelefonico. Ad essere finiti nel mirino di alcuni malintenzionati sarebbero tutti gli utenti Tim, Vodafone e Wind Tre. La truffa arriverebbe sotto forma di messaggio di testoil quale prometterebbe alcuni buoni da spendere presso i negozi. Ovviamente non c’è nulla di vero, dato che sunon circolano offerte di questo ...

Advertising

Martina95190659 : RT @Signorasinasce: Attenzione???????? Sta arrivando questo #link su #Whatsapp. Non lo aprite assolutamente!!!!! - Hermandouble7 : RT @Signorasinasce: Attenzione???????? Sta arrivando questo #link su #Whatsapp. Non lo aprite assolutamente!!!!! - mlpedo1 : RT @Signorasinasce: Attenzione???????? Sta arrivando questo #link su #Whatsapp. Non lo aprite assolutamente!!!!! - SilviaTeresa14 : RT @Signorasinasce: Attenzione???????? Sta arrivando questo #link su #Whatsapp. Non lo aprite assolutamente!!!!! - nieddupierpaolo : RT @Signorasinasce: Attenzione???????? Sta arrivando questo #link su #Whatsapp. Non lo aprite assolutamente!!!!! -

Ultime Notizie dalla rete : Whatsapp Link Truffa su WhatsApp, nessun premio per gli anniversari di Esselunga e Amazon Ennesima truffa che gira su WhatsApp: si riceve un link e cliccandoci sopra sembra di aver vinto un buono.... ma poi viene chiesto di immettere i dati della propria carta di credito come spiegano i colleghi di PrimaTorino.it .

Attenzione all'ennesima truffa su Whatsapp La Bufala del 70° anniversario di Esselunga Da qualche ora sta girando insistentemente nei gruppi Whatsapp un link per vincere dei premi per il 70° anniversario di Esselunga, in realtà è una bufala per estorcere dati ...

WhatsApp e Instagram non funzionano. Disservizi per le due app - LinkOristano.it Linkoristano.it Truffa su WhatsApp, nessun premio per gli anniversari di Esselunga e Amazon Truffe su WhatsApp, cliccando il link sembra di aver vinto un buono, ma poi viene chiesto di immettere i dati della propria carta di credito. Al termine del questionario verrete invitati ad inserire i ...

Attenzione all'ennesima truffa su Whatsapp La Bufala del 70° anniversario di Esselunga La Bufala del 70° anniversario di Esselunga Da qualche ora sta girando insistentemente nei gruppi Whatsapp un link per vincere dei premi per il 70° anniversario di Esselunga, in realtà è una bufala ...

Ennesima truffa che gira su: si riceve une cliccandoci sopra sembra di aver vinto un buono.... ma poi viene chiesto di immettere i dati della propria carta di credito come spiegano i colleghi di PrimaTorino.it .Da qualche ora sta girando insistentemente nei gruppiunper vincere dei premi per il 70° anniversario di Esselunga, in realtà è una bufala per estorcere dati ...Truffe su WhatsApp, cliccando il link sembra di aver vinto un buono, ma poi viene chiesto di immettere i dati della propria carta di credito. Al termine del questionario verrete invitati ad inserire i ...La Bufala del 70° anniversario di Esselunga Da qualche ora sta girando insistentemente nei gruppi Whatsapp un link per vincere dei premi per il 70° anniversario di Esselunga, in realtà è una bufala ...