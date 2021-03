Waterfront levante | nel nuovo progetto due edifici-nave con case vista mare

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Waterfront levante

Il Secolo XIX

Per creare lo spazio aldi, una via d'acqua e di promenades panoramiche. Che collegherà il Porto Antico con questa area affacciata sull'imboccatura del porto, piena di darsene e ...... sulla destinazione delle aree demaniali di interesse portuale e urbano, inserite nei grandi progetti della città, come ildi, Hennebique e il ribaltamento a mare, che sono ...Oltre 200 alloggi al posto dell’ex padiglione di Ingegneria. Obiettivo del gruppo CdS: aprire i cantieri durante l’estate ...Mentre molte attività e iniziative si fermano o rallentano, proseguono a Genova le demolizioni degli edifici di quella che è stata ...