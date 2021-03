Volley, Playoff Superlega 2021: Perugia in semifinale, Milano battuta 3-0 (Di domenica 21 marzo 2021) La Sir Safety Conad Perugia vince con un netto 3-0 (25-14, 25-23, 25-22) contro l’Allianz Milano nella decisiva gara-3 dei quarti di finale dei Playoff Superlega 2020/2021. I Block Devils partono aggressivi e dopo un primo set dominato conquistano anche il secondo parziale. Gli uomini di coach Piazza provano a reagire nel terzo set, con un tentativo di rimonta nel finale che però si spegne sotto i colpi di una Perugia trascinata da un magistrale Ter Horst (19 punti). Milano deve dunque dire addio alla corsa per lo Scudetto e tornerà in campo per i Playoff 5° posto, che mettono in palio la qualificazione alla prossima Challenge Cup. Perugia accede invece alle semifinali dei Playoff, dove affronterà Monza. Di seguito la ... Leggi su sportface (Di domenica 21 marzo 2021) La Sir Safety Conadvince con un netto 3-0 (25-14, 25-23, 25-22) contro l’Allianznella decisiva gara-3 dei quarti di finale dei2020/. I Block Devils partono aggressivi e dopo un primo set dominato conquistano anche il secondo parziale. Gli uomini di coach Piazza provano a reagire nel terzo set, con un tentativo di rimonta nel finale che però si spegne sotto i colpi di unatrascinata da un magistrale Ter Horst (19 punti).deve dunque dire addio alla corsa per lo Scudetto e tornerà in campo per i5° posto, che mettono in palio la qualificazione alla prossima Challenge Cup.accede invece alle semifinali dei, dove affronterà Monza. Di seguito la ...

