Vittorio Sgarbi tra il Covid e il cancro alle palle | le rivelazioni del critico

(Di domenica 21 marzo 2021)ha rivelato di essere stato positivo ale che attualmente è sotto cura per un tumore ai testicoli che non ha ancora sconfitto., dopo aver saputo di aver avuto il, ma da asintomatico, ha scoperto di avere un tumore ai testicoli che sta curando ma non ha ancora sconfitto: ild'arte lo ha rivelato nel corso di un'intervista radiofonica a La Zanzara. Pochi giorni fa, in una diretta su Facebook, aveva polemizzato sul ruolo dei medici e le priorità sanitarie in tempi di pandemia. "Basta retorica sui medici. Il medico deve stare in ospedale, cura i malati che ci sono - aveva detto sul social - se poi trascura i malati diè già un medico …

, dopo aver saputo di aver avuto il Covid , ma da asintomatico, ha scoperto di avere un tumore ai testicoli che sta curando ma non ha ancora sconfitto: il critico d'arte lo ha rivelato ... Il critico d'arte ha confessato di aver contratto il COVID (in forma asintomatica) a dicembre e di aver recentemente scoperto di avere un tumore. Il critico d'arte ha rivelato tutto in una diretta social e ha poi confermato la notizia a La Zanzara