Vittorio Sgarbi | la drammatica confessione | “Ho un cancro”

Leggi su biccy

(Di domenica 21 marzo 2021)durante una sua recente intervista rilasciata a La Zanzara ha rivelato di avere ilai testicoli. Mentre parlava di alcune polemiche legate al Covid e ai medici, il critico d’arte (che ha attaccato duramente Selvaggia Lucarelli) ha detto con molta serenità che ha un “tumore alle pa***”. “Basta retorica sui medici. Il medico deve stare in ospedale, cura i malati che ci sono. Se poi trascura i malati diè già un medico che mi sta sul cavolo. Non c’è solo il Covid al mondo. Io ho avuto il Covid e ne sono uscito, e ho unalle p**le e non ne sono ancora uscito. Certo che li ringraziamo i medici, ma per tutte le malattie. Ho fatto delle analisi per la prostata. Ho un problema, cerchiamo di resistere. C’è un ingrossamento, c’è qualcosa che stanno analizzando. Non ho avuto ...