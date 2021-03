Vittime di mafia, i familiari a iNews24: “Noi, abbandonati da chi ci dovrebbe proteggere” (Di domenica 21 marzo 2021) In occasione della Giornata dedicata alle Vittime della mafia organizzata da Libera Contro le Mafie, ai microfoni di iNews24 sono intervenuti Susy Cimminiello e Arturo Della Corte, rispettivamente sorella e fratello di Gianluca e Adriano, Vittime innocenti della camorra. Intervista a Susy È la sorella di Gianluca Cimminiello, morto undici anni fa dopo aver pubblicato L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 21 marzo 2021) In occasione della Giornata dedicata alledellaorganizzata da Libera Contro le Mafie, ai microfoni disono intervenuti Susy Cimminiello e Arturo Della Corte, rispettivamente sorella e fratello di Gianluca e Adriano,innocenti della camorra. Intervista a Susy È la sorella di Gianluca Cimminiello, morto undici anni fa dopo aver pubblicato L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

fattoquotidiano : Libera, il Covid non ferma la Giornata della memoria per le vittime di mafia: il programma (anche online) del 20-21… - reportrai3 : Domani sarò la ventiseiesima Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie ?… - nzingaretti : All'iniziativa di @libera_annclm per ricordare tutte le vittime di mafia. Ho letto con emozione alcuni nomi di chi… - fireflie164 : RT @VivianaDesio: Antonino Caponnetto 'La mafia teme la scuola più della giustizia, l'istruzione toglie erba sotto i piedi della cultura ma… - M5Giulia : RT @fanpage: Quel giorno Piero Carpita fu ucciso per caso in uno scontro tra clan. Oggi la figlia Emanuela difende la dignità di suo padre… -