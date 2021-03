VIDEO / Squat esplosivo, Sonia Isaza incanta i social con il suo lato B (Di domenica 21 marzo 2021) Un lato B in forma assolutamente straripante, messa in risalto dagli esercizi esplosivi di Squat. Sonia Isaza, moglie del centrocampista dell'Inter Arturo Vidal, ha incantato così i social. Golssip. Leggi su golssip (Di domenica 21 marzo 2021) UnB in forma assolutamente straripante, messa in risalto dagli esercizi esplosivi di, moglie del centrocampista dell'Inter Arturo Vidal, hato così i. Golssip.

Advertising

PEsibizionismo : RT @valefitbg: Oggi panettone per pranzo!! ?????????? #gym #gymmotivation #squat #culo #figa #cosce #hot - tractor370 : RT @valefitbg: Ecco a vs grande richiesta fatto anche con le chiappe ????????#gym #gymmotivation #fitness #FitnessModel #fitnessaddict #squat… - tractor370 : RT @valefitbg: Oggi panettone per pranzo!! ?????????? #gym #gymmotivation #squat #culo #figa #cosce #hot - mckenniesmo : @scvglia piango io ho visto dei video in cui faceva gli squat in sala parto pensavo venisse fuori così - ChristianTolve : I miei primi 185 kg ?? 5 kg in più di massimale con due mesi di allenamento forza.... Ricapitolando: Panca piana 11… -