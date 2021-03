VIDEO Marta Bassino seconda nella prima manche di gigante delle Finali: l’azzurra sogna il successo a Lenzerheide (Di domenica 21 marzo 2021) Secondo tempo a 10 centesimi dalla vetta per Marta Bassino, in occasione della prima manche dello slalom gigante valevole per le Finali della Coppa del Mondo 2020-2021 di sci alpino femminile. La 25enne di Borgo San Dalmazzo si è resa protagonista di un’ottima discesa in quel di Lenzerheide, inserendosi in piazza d’onore provvisoria a pari merito con la slovena Meta Hrovat. l’azzurra, già certa di trionfare nella classifica di specialità grazie ad un ruolino di marcia straordinario, sogna adesso di chiudere la stagione in bellezza con una nuova vittoria in Coppa del Mondo. nella seconda manche Bassino dovrà recuperare 10 centesimi all’americana Mikaela ... Leggi su oasport (Di domenica 21 marzo 2021) Secondo tempo a 10 centesimi dalla vetta per, in occasione delladello slalomvalevole per ledella Coppa del Mondo 2020-2021 di sci alpino femminile. La 25enne di Borgo San Dalmazzo si è resa protagonista di un’ottima discesa in quel di, inserendosi in piazza d’onore provvisoria a pari merito con la slovena Meta Hrovat., già certa di trionfareclassifica di specialità grazie ad un ruolino di marcia straordinario,adesso di chiudere la stagione in bellezza con una nuova vittoria in Coppa del Mondo.dovrà recuperare 10 centesimi all’americana Mikaela ...

