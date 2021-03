VIDEO Marta Bassino alza al cielo la Coppa di gigante | le immagini della premiazione a Lenzerheide

(Di domenica 21 marzo 2021)ha vinto ladel Mondo dinella stagione 2020-2021, succedendo così nell’albo d’oro di specialità alla compagna di squadra Federica Brignone. La 25enne cuneese si è dimostrata la più forte gigantista al mondo, portando a casa quattro successi parziali e cinque podi complessivi su otto eventi disputati, Mondiali esclusi. 546 punti totali e +126 sulla prima inseguitrice, la fuoriclasse statunitense Mikaela Shiffrin. Un ruolino di marcia impressionante per l’atleta di Borgo San Dalmazzo, che ha dominato in lungo e in largo fino a gennaio per poi accusare un piccolo calo di rendimento a partire dalla rassegna iridata di Cortina d’Ampezzo. L’azzurra è stata comunque in grado di difendere l’enorme vantaggio accumulato, aggiudicandosi il successo nella classifica di specialità con una gara di ...

Eurosport_IT : 'MA CHE BELLA' ???? Marta Bassino alza al cielo la Coppa di gigante: bravissima Marta, te la sei meritata! ????????… - matteosalvinimi : Straordinaria Marta #Bassino, 25 anni, da Borgo San Dalmazzo (Cuneo), che oggi ha alzato al cielo la Coppa del Mond… - isabellymoraiis : A Marta... ?? Orlando Pride - Laura64135537 : RT @matteosalvinimi: Straordinaria Marta #Bassino, 25 anni, da Borgo San Dalmazzo (Cuneo), che oggi ha alzato al cielo la Coppa del Mondo d… - assenzio14 : RT @matteosalvinimi: Straordinaria Marta #Bassino, 25 anni, da Borgo San Dalmazzo (Cuneo), che oggi ha alzato al cielo la Coppa del Mondo d… -

