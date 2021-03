VIDEO Elisa Longo Borghini vince il Trofeo Binda 2021: attacco in solitaria, Vos battuta. Highlights e sintesi (Di domenica 21 marzo 2021) Elisa Longo Borghini ha vinto il Trofeo Binda 2021, una della Classiche più importanti della stagione per quanto riguarda il ciclismo femminile a livello internazionale. La portacolori della Trek-Segafredo ha attaccato sullo strappo di Orino, ascesa simbolo di questa corsa che si svolge nel varesotto, e ha lasciato sul posto tutte le avversarie. L’azzurra è andata via in solitaria e ha fatto il vuoto, arrivando tutta sola sul traguardo di Cittiglio. Trionfo netto per la 29enne, capace di imporsi con addirittura 1’42” di vantaggio sull’olandese Marianne Vos. Di seguito il VIDEO del Trofeo Binda 2021 per rivivere il successo di Elisa Longo ... Leggi su oasport (Di domenica 21 marzo 2021)ha vinto il, una della Classiche più importanti della stagione per quanto riguarda il ciclismo femminile a livello internazionale. La portacolori della Trek-Segafredo ha attaccato sullo strappo di Orino, ascesa simbolo di questa corsa che si svolge nel varesotto, e ha lasciato sul posto tutte le avversarie. L’azzurra è andata via ine ha fatto il vuoto, arrivando tutta sola sul traguardo di Cittiglio. Trionfo netto per la 29enne, capace di imporsi con addirittura 1’42” di vantaggio sull’olandese Marianne Vos. Di seguito ildelper rivivere il successo di...

Advertising

ASRomaFemminile : ??©????? ?? Elisa Bartoli rinnova fino al 2023! ?? #ASRoma #ASRomaFemminile - repubblica : Elisa canta nel Colosseo vuoto: un grido di aiuto per i bambini della Siria - Tg3web : Elisa, ambasciatrice di @SaveChildrenIT, ha cantato ieri al Colosseo per i bambini vittime della guerra in Siria. U… - insta_agne : RT @artwkindness: Sì, quelli sono Elisa, Emma e Antonino Cannavacciuolo con i professionisti in “Kiss”. Tutto vero. #Amici20 - m4rika1 : RT @artwkindness: Sì, quelli sono Elisa, Emma e Antonino Cannavacciuolo con i professionisti in “Kiss”. Tutto vero. #Amici20 -