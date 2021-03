Viabilità Roma Regione Lazio del 21-03-2021 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 21 marzo 2021)21 MARZOORE 15:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA, DOVE AL MOMENTO NON SI SEGNALANO CRITICITA’; RICORDIAMO CHE OGGI AE’ ATTIVO IL BLOCCO ECOLOGICO PER I VEICOLI PIU’ INQUINANTI ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE: FINO ALLE 20:30 STOP PER AUTO DIESEL E BENZINA PRE EURO-6; PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA, PER LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA TRATTA COLOSSEO-SAN GIOVANNI, OGGI 21 MARZO IL SERVIZIO E’ INTERROTTO SULL’INTERA TRATTA: I TRENI SONO SOSTITUITI DALLE LINEE BUS NAVETTA MC ED MC3 DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral