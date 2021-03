Verstappen non si fida delle Mercedes: “Sono ancora loro le favorite” (Di domenica 21 marzo 2021) Formula 1, si scaldano i motori in vista della prima gara della stagione. Max Verstappen dopo i test: “Mercedes favorita”. Max Verstappen non si fida della Mercedes, nonostante la Scuderia non abbia impressionato in occasione dei test in Bahrain. Max Verstappen, “Le Mercedes hanno registrato il tempo più veloce utilizzando una mappatura più conservativa” L’idea di Verstappen è che la Mercedes stia giocando a carte coperte, come già fatto in passato, in realtà. Quindi non ci sarebbe da stupirsi se in occasione della prima gara del Mondiale le due monoposto stellate dovessero dominare senza troppe difficoltà. “I dati fanno capire cosa Mercedes stava facendo. Hanno registrato il tempo più veloce utilizzando ... Leggi su newsmondo (Di domenica 21 marzo 2021) Formula 1, si scaldano i motori in vista della prima gara della stagione. Maxdopo i test: “favorita”. Maxnon sidella, nonostante la Scuderia non abbia impressionato in occasione dei test in Bahrain. Max, “Lehanno registrato il tempo più veloce utilizzando una mappatura più conservativa” L’idea diè che lastia giocando a carte coperte, come già fatto in passato, in realtà. Quindi non ci sarebbe da stupirsi se in occasione della prima gara del Mondiale le due monoposto stellate dovessero dominare senza troppe difficoltà. “I dati fanno capire cosastava facendo. Hanno registrato il tempo più veloce utilizzando ...

