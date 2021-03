Verona Atalanta, Silvestri provoca Malinovskyi prima del rigore: il retroscena (Di domenica 21 marzo 2021) DAZN ha rivelato un piccolo siparietto andato in scena tra Silvestri e Malinovskyi prima della battuta del rigore dell’ucraino DAZN ha rivelato un piccolo andato in scena tra Marco Silvestri e Ruslan Malinovskyi prima della battuta del calcio di rigore che ha sbloccato Verona-Atalanta. Il portiere scaligero ha “provocato” l’ucraino che era già posizionato sul dischetto dicendogli: «Dove lo tiri Mali? Qua? Chiuso? Chiuso Mali? Qua? Va bene». Impassibile il giocatore della Dea che poi ha spiazzato il suo sfidante. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 21 marzo 2021) DAZN ha rivelato un piccolo siparietto andato in scena tradella battuta deldell’ucraino DAZN ha rivelato un piccolo andato in scena tra Marcoe Ruslandella battuta del calcio diche ha sbloccato. Il portiere scaligero ha “to” l’ucraino che era già posizionato sul dischetto dicendogli: «Dove lo tiri Mali? Qua? Chiuso? Chiuso Mali? Qua? Va bene». Impassibile il giocatore della Dea che poi ha spiazzato il suo sfidante. Leggi su Calcionews24.com

