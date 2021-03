Verona-Atalanta, Paro: “La sosta ci aiuterà a riprendere fiato, oggi surclassati dalla Dea” (Di domenica 21 marzo 2021) L'Atalanta supera senza problemi il Verona: 2-0 degli orobici in casa degli scaligeri.Serie A, Verona-Atalanta 0-2: la Dea chiude i conti nel primo tempo e avvisa Milan e JuventusLa Dea continua il proprio percorso positivo in campionato vincendo agilmente in casa della compagine gialloblu, vittoria firmata dalle reti di Malinovskyi e Zapata. Il vice allenatore dei veronesi, Matteo Paro, ai microfoni di Sky Sport, ha commentato così la prestazione dei suoi.Verona-Atalanta, Gasperini: “Partita dominata, concesso poco ai gialloblu. Quarto posto? Sarà dura”"oggi siamo stati inferiori all'Atalanta dal punto di vista dell'intensità, non abbiamo preso in mano la partita come facciamo sempre. Abbiamo giocato meglio nella ripresa, dispiace ... Leggi su mediagol (Di domenica 21 marzo 2021) L'supera senza problemi il: 2-0 degli orobici in casa degli scaligeri.Serie A,0-2: la Dea chiude i conti nel primo tempo e avvisa Milan e JuventusLa Dea continua il proprio percorso positivo in campionato vincendo agilmente in casa della compagine gialloblu, vittoria firmata dalle reti di Malinovskyi e Zapata. Il vice allenatore dei veronesi, Matteo, ai microfoni di Sky Sport, ha commentato così la prestazione dei suoi., Gasperini: “Partita dominata, concesso poco ai gialloblu. Quarto posto? Sarà dura”"siamo stati inferiori all'dal punto di vista dell'intensità, non abbiamo preso in mano la partita come facciamo sempre. Abbiamo giocato meglio nella ripresa, dispiace ...

Atalanta_BC : ?? GRANDE VITTORIA A VERONA!!! ?? BIG WIN IN VERONA!!! @Plus500 #VeronaAtalanta #SerieATIM #GoAtalantaGo ??? - capuanogio : L'@Atalanta_BC ha messo le marce alte già prima dell'eliminazione dalla #ChampionsLeague. Quella di Verona è la 6°… - Atalanta_BC : ?? Tutto pronto a Verona! ?? All set for #VeronaAtalanta! #GoAtalantaGo ???? - paolagott62 : @anis_epis Beh... il Verona non è poca roba. Se oggi la squadra di Juric è parsa tale credo sia merito dell'Atalanta. - Italia_Notizie : Verona-Atalanta 0-2: super Zapata la chiude nel primo tempo, poi i nerazzurri restano in controllo -