Verona-Atalanta 0-2 | nerazzurri in zona Champions

L'Atalanta vince 2-0 sul campo del Verona nella sfida valida per la 28esima giornata della Serie A e prosegue la corsa in zona Champions. I nerazzurri ipotecano il successo nel primo tempo, con due reti nel giro di 10 minuti. Al 33? Malinovskyi sblocca il risultato su rigore. Zapata raddoppia al 42? e chiude i conti prima dell'intervallo. La vittoria consente all'Atalanta di salire a 55 punti. Il Verona, ormai senza obiettivi nel finale di stagione, rimane a quota 38.

