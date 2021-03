Verona - Atalanta 0 - 2: Malinovskyi e Zapata per i tre punti della Dea (Di domenica 21 marzo 2021) Verona, 21 marzo 2021 " Un calcio di rigore di Malinovskyi e un bel gol di Zapata regalano tre punti all'Atalanta di Gasperini. I nerazzurri sbancano il Bentegodi, contro il Verona finisce 2 - 0 con ... Leggi su quotidiano (Di domenica 21 marzo 2021), 21 marzo 2021 " Un calcio di rigore die un bel gol diregalano treall'di Gasperini. I nerazzurri sbancano il Bentegodi, contro ilfinisce 2 - 0 con ...

